Кучеров: хочется быть более уверенным в обводке, броске. Бросать и забивать

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал ход серии с «Вашингтон Кэпиталз» (0-1).



«Не наш день был. Не сыграли в ту игру, в которую хотели. Ничего не получалось, шайба прыгала всё время, отскоки были на стороне «Тампы». Соперник показал хорошую игру, надо отдать им должное. Хорошо двигали шайбу, катались. Делали то, чего нам не хватало. Можно сказать, «Вашингтон» переиграл нас по всем статьям. Надо перезагрузиться, сделать выводы и сыграть лучше в воскресенье.

У «Тампы» проблемы при игре в меньшинстве? Я-то не играю в меньшинстве, не знаю, что тут сказать. Наверное, реально подтянуть этот компонент, если все будут понимать, что делается, кто за что отвечает. Но вообще, я в меньшинстве мало что понимаю.

Персонально моя игра в плей-офф? Хочется играть лучше, забивать, помогать команде. Но таких игр, как вчера с «Вашингтоном», у меня и в серии с «Бостоном» хватило. Не получалось, отскоки были не мои. Такие мелочи. Конечно, хочется улучшить игру. Где-то быть более уверенным в обводке, броске. Бросать побольше и забивать. Стараюсь не думать о плохом, мыслить позитивно», – сказал Кучеров.