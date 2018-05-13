Лайне: «Виннипегу» очень приятно победить в первом матче серии

В первом матче финальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс» на домашней площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и победил — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0). Своим мнением об игре поделился финский нападающий «Виннипега» Патрик Лайне.

«Первый гол позволил нам почувствовать себя увереннее. После этого стало намного легче играть. Конечно, дальше для нас всё будет становиться только сложнее, но победить в первом матче «Виннипегу» очень приятно», — сказал Лайне официальному сайту Национальной хоккейной лиги.