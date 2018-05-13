Яшин: вот бы «Вегас» попал в финал Кубка Стэнли, это будет сказка наяву

Чемпион мира —1993 Алексей Яшин поделился ожиданиями от полуфинальной серии НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вегас Голден Найтс». Известный российский хоккеист является миноритарным акционером «Вегаса». В первом матче серии новичок лиги уступил сопернику со счётом 2:4.



«Вот бы «Голден Найтс» попали в финал Кубка Стэнли! Это будет как сказка наяву. Хотя понимаю, как силен и опасен «Виннипег Джетс», тем более серия стартует на их площадке», — цитирует слова Яшина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.