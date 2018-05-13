Галлан: «Вегас» уступал в счёте весь матч, создали мало давления на «Виннипег»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал исход первого матча серии плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:4).

«Мы уступали в счёте весь матч. Но стоит отдать должное сопернику, который провёл очень хороший матч. Особенно это касается игры в защите. Им удавалось организовывать атаки в нужное время, также они отлично сработали в большинстве. Это оказало решающее влияние на исход матча. Ну и, конечно, они очень сильно начали. А мы создали недостаточно давления на их ворота. Мы должны были начать встречу с большей энергией. Мы знали, что они начнут жёстко. Они были готовы к игре, а мы не нашли, чем ответить», — сказал Галлан.