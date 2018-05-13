Форвард «Нэшвилла» Кайл Туррис сыграет за сборную Канады на ЧМ-2018

Нападающий вылетевшего из розыгрыша плей-офф НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Кайл Туррис примет участие в чемпионате мира — 2018 по хоккею.



Ожидается, что форвард в ближайшие несколько дней присоединится к сборной Канады.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2018

В сезоне-2017/18 Туррис выступал за «Оттаву Сенаторз» и «Нэшвилл Предаторз», в сумме проведя в регулярном чемпионате НХЛ 76 матчей. Кайл набрал 51(16+35) очко при показателе полезности «+22». В плей-офф 28-летний нападающий принял участие в 13 встречах, записав в свой актив три результативных передачи при показателе полезности «-3».