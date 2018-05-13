У Сергея Бобровского будет новый тренер по вратарям в «Коламбусе»

Тренер вратарей клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Ян Кларк покинет клуб, информирует Sportsnet. Имя нового специалиста пока неизвестно.

«Это не какая-то негативная история. Я готов двигаться дальше, решать новые задачи. Пора. Иногда изменения ведут к лучшему. Бобровский всегда может на меня рассчитывать. Каждый должен сделать шаг вперёд, включая Боба. Я ничего не ожидаю, кроме того, что он продолжит расти. Он хочет это сделать. Несомненно, Сергей всегда будет одним из лучших», — сказал Кларк.

Ин Кларк трудился в «Коламбусе» с июня 2011 года, а до этого отвечал за вратарей в сборной Канады по хоккею на Олимпийских играх — 2010. Кларк долгое время работал с российским голкипером «Блю Джекетс» Сергеем Бобровским. Летом 2015 года Кларк вместе с ним проводил специальный мастер-класс в родном городе Бобровского — Новокузнецке.