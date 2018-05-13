Лучшие голы девятого дня ЧМ-2018: шайбы Нестерова, Дялоги и Цвергера

Официальный канал ЧМ-2018 в Youtube опубликовал подборку лучших шайб девятого игрового дня чемпионата мира — 2018 в Дании.
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На третьем месте оказалась шайба нападающего сборной Австрии Доминика Цвергера в ворота сборной Беларуси (4:0). Вторую позицию занял гол защитника сборной Словакии Марека Дялоги, который тем не менее не спас команду от поражения шведам (3:4). На первом месте оказалась шайба защитника сборной России Никиты Нестерова в ворота команды Швейцарии (4:3).
Видео также можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube.
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Тем временем, шведы и канадцы продолжают получать усиление из НХЛ.