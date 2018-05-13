Шесть хоккеистов сборной России принимают участие в ледовой тренировке

Сборная России по хоккею опубликовала тренировочный график команды на сегодняшний день, 13 мая.

В тренировке на льду принимают участие шесть хоккеистов. Это голкиперы Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, защитники Никита Трямкин и Динар Хафизуллин, а также нападающие Илья Михеев и Никита Сошников. Остальная команда занимается по плану тренерского штаба национальной команды, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России.

Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведёт завтра, 14 мая. Соперником станет команда Словакии, начало запланировано на 17:15 мск.