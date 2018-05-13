Лучшие сейвы девятого игрового дня ЧМ-2018: спасения Берры в матче с Россией

Официальный канал ЧМ-2018 в Youtube опубликовал топ-3 сейвов пятого игрового дня чемпионата мира — 2018 в Дании.
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В топ-3 вошли сразу два сейва голкипера сборной Швейцарии Рето Берры в игре с командой России (3:4). Они заняли третью и первую позицию. На втором же месте расположилось спасение вратаря команды Финляндии Харри Сятери в концовке первого периода матча с Канадой (5:1), который не дал себя переиграть форварду Коннору Макдэвиду.
Посмотреть видео также можно на официальном канале ЧМ-2018 в Youtube.
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Тем временем, шведы и канадцы продолжают получать усиление из НХЛ.