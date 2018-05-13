Тренер Финляндии — об обвинении в симуляциях: много лишних разговоров у Канады

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Лаури Марьямяки прокомментировал победу над командой Канады (5:1) в матче чемпионата мира — 2018. Также специалист смутился, когда услышал об обвинениях в симуляции его подопечных, которые высказал защитник канадцев Аарон Экбалд.

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«Ничего такого не видел, мне кажется, много лишних разговоров от соперника. По матчу могу сказать, что довольно непросто играть в защите против Канады. Тем не менее мы достойно сыграли в обороне, продемонстрировали смелость, храбрость и уверенность в себе. Финляндия правильно отреагировала на поражение от Дании в прошлой игре. Приятно выигрывать здесь, в Херинге, приехало много финских болельщиков», — цитирует Марьямяки издание Is.