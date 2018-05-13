Фазель: Швеция чуть выделяется на ЧМ, у неё очень сильный состав

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился впечатлениями о проходящем в Дании чемпионате мира.



«Мы не ожидали, что будет такой зрительский интерес. Всё-таки Дания — не совсем хоккейная страна, но все увлеклись хоккеем в эти три недели, начали интересоваться. Не могу сказать, что на турнире есть явный фаворит — на золото претендуют шесть-семь команд, среди которых всем привычные фавориты — Канада, Россия, Финляндия, Швеция. Посмотрим, как будут складываться четвертьфиналы. Радует, что и «маленькие» сборные не отстают, это хорошо для нашего спорта. Швеция чуть выделяется, у них очень сильный состав», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.