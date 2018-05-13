Фазель: Воробьёв — везунчик, он работает с очень хорошей командой

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель оценил перспективы сборной России на проходящем в Дании чемпионате мира.



«Сборная России — скоростная, техничная и классная, россияне обыграли очень сильную сборную Швейцарии. Российская команда всё ещё очень сильна. Не забывайте, что это действующие олимпийские чемпионы. День за днём команда набирает форму, и это будет очень интересно. Что могу сказать о новом главном тренере Илье Воробьёве? Говорят, что это молодой по хоккейным меркам специалист, но я скажу так: хороший тренер — тот, который побеждает. Если ты проигрываешь — ты плохой тренер. Мне кажется, что Воробьёв — везунчик, потому что он работает с такой хорошей командой. Посмотрим, что у него получится», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Пятый элемент. Почему Гусев – наше усиление из НХЛ Пока другие сборные усиливаются из НХЛ, к нам приехал Никита Гусев. И он круче многих заокеанских звёзд.