Игроки «Нэшвилла» Йози и Фиала сыграют за сборную Швейцарии на ЧМ-2018

Сразу два хоккеиста вылетевшего из плей-офф НХЛ «Нэшвилл Предаторз» пополнят состав сборной Швейцарии на чемпионате мира — 2018 по хоккею.

Сегодня, 13 мая, в Данию прилетели защитник Роман Йози и нападающий Кевин Фиала. Оба игрока после предварительного согласия успешно прошли медицинское обследование и получили разрешение от клубных врачей сыграть на турнире. Вопрос об их участии в сегодняшнем матче со сборной Швеции (начало — 21:15 мск) остаётся открытым, решение будет принято позже.

Таким образом, сборная Швейцарии полностью закрыла заявку на нынешний турнир.