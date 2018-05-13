Черри: Овечкин играет с максимальным настроем, он не хочет снова проиграть

Известный хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал игру «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче серии полуфинала НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4), а также высоко оценил настрой нападающего «столичных» Александра Овечкина.

«Хоккеисты «Тампы» должны стыдиться за первый матч серии с «Вашингтоном». Я поставил на них в этой паре. Игрокам должно быть стыдно за себя. Выйти на матч в таком состоянии — это невероятно. Они сделали два броска за первый период. Просто смешно.

Овечкин, тут нечего думать, сейчас играет с максимальным настроем. Ему не хочется снова проиграть. С таким же настроем бьётся Холтби», – приводит слова Черри Sportsnet.