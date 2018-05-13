Жамнов: словаки играют в откат, на контратаках, у России перед ними есть должок

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился ожиданиями от завтрашнего матча чемпионата мира с командой Словакии. Начало запланировано на 21:15 мск.

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«Со Швейцарией была тяжёлая нервозная игра. Соперник играет в агрессивный хоккей. Была суета, много необдуманных решений. Но в конечном итоге — молодцы, справились с волнением.

Мирослав Шатан сказал, что Россия – фаворит? Посмотрите, как все играют последние матчи. Надо настраиваться на любую команду. Не знаю, кто фаворит. Мы настраиваемся на эту игру. Тем более у нас есть должок перед словаками.



Словаки играют в откат, на контратаках. Это надо всё учитывать. Делаем акцент на том, чтобы совершать поменьше потерь в средней зоне. Не совершать те ошибки, которые мы совершаем. Если команда играет по заданию, то всё нормально. Бывает, что перестраиваемся во время игры. Кто будет 13-й нападающий, пока неизвестно.



Нам не хватало скорости со швейцарцами. Ребята всё прекрасно понимают. Мы им говорили, что соперник будет играть агрессивно даже в меньшинстве. Игроки понадеялись на свою скорость и технику. Забили «пять на три», этот гол помог», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.