Питерс: Канада собирается внести коррективы после поражения финнам 1:5

Главный тренер сборной Канады Билл Питерс прокомментировал крупное поражение от команды Финляндии (1:5) в матче чемпионата мира — 2018.

«Финны хорошо выстроили против Канады игру в обороне. Они отлично справились с быстрым движением шайбы и имели хороший план на игру. Мы собираемся внести некоторые коррективы. Канада не очень хорошо справлялась со скоростью игры, со скоростью перемещения шайбы. Мы не смогли найти нужный ритм. Думаю, что финны лучше подготовили свои командные взаимодействия, нам же это не удалось», — приводит слова Питера TSN.