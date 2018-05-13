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Бэбкок — о составе сборной России: Капризов станет звездой, он невероятен

Бэбкок — о составе сборной России: Капризов станет звездой, он невероятен
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок рассказал о впечатлениях от игры российских хоккеистов на чемпионате мира — 2018.

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«В субботу впервые увидел игру россиян на этом турнире, у них симпатичная команда. Павел Дацюк прекрасно действует, парень под седьмым номером невероятен. Его зовут Кирилл Капризов? Он станет звездой. Дадонов хорош, отлично обращается с шайбой. Турнир набирает обороты, команды будут прибавлять в игре. Трудно рассуждать о перспективах россиян, потому что пока я не видел другие команды.

Зайцев солидно прибавил за последние несколько лет. Он улучшил катание, стал быстрее двигать шайбу. Могут ли российские игроки пополнить ряды «Торонто» в следующем сезоне? Посмотрим, всё может быть», – приводит слова Бэбкока ТАСС.

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