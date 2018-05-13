Флёри: в «Вегасе» никто не паникует. Сыгран только один матч серии

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал исход первого матча серии плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:4). «Рыцари» уступают в полуфинальной серии плей-офф НХЛ — 0-1.



«Никто не паникует. Сыгран только один матч серии с «Виннипегом». Во втором и третьем периодах мы играли хорошо, контролировали шайбу и создавали моменты. Надо поменьше удаляться, тогда у нас всё будет в порядке», — цитирует официальный сайт НХЛ Флёри, пропустившего четыре гола с 26 бросков в сегодняшнем матче.