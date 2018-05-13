Швейцария — Швеция: Андерс Нильссон будет защищать ворота шведов

Сборная Швеции определилась со стартовым голкипером на матч чемпионата мира — 2018 с командой Швейцарии. Начало встречи запланировано на 21:15 мск.

Ворота «Тре крунур» будет защищать Андерс Нильссон, сообщает Aftonbladet. Шведы играют на текущем турнире без ярко выраженного первого номера. Магнус Хелльберг провёл первые два матча чемпионата мира — с Беларусью (5:0) и Чехией (3:2) — а также помог шведам обыграть Словакию (4:3 ОТ). Нильссон оформил два «сухаря» во встречах с Францией (4:0) и Австрией (7:0).

Ранее стало известно, что сегодня дебютный матч на чемпионате мира проведёт нападающий Патрик Хёрнквист.