Бафлин: у «Виннипега» было мало времени на отдых перед серией с «Вегасом»

В первом матче финальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс» на домашней площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и победил — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0). Мнением об игре поделился защитник «Виннипега» Дастин Бафлин.

«У нас не было много времени на отдых, поэтому мы до сих пор находимся в боевом режиме. Но мы лишь выходим на лёд, показываем свой хоккей, играем просто. Нам сразу удалось поймать ритм, на площадке было много свободного пространства, так что контролировать шайбу было легко», — цитирует Бафлина официальный сайт НХЛ.