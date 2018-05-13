Норвегия — США: Патрик Кейн оформил дубль к 13-й минуте матча ЧМ-2018

Завершился первый период матча группового этапа чемпионата мира—2018 между командами Норвегии и США. После 20 минут игры «звёздно-полосатые» ведут со счётом 3:0.

Две шайбы в ворота норвежцев забросил нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, он оформил дубль к 13-й минуте встречи. Оба взятия ворот случились при игре в большинстве. Всего на счету Кейна в шести матчах нынешнего турнира 14 (5+9) результативных баллов. Он стал промежуточным лидером списка бомбардиров чемпионата мира—2018. Ещё один дубль Кейн оформил в матче с командой Южной Кореи (13:1).

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