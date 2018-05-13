Штястны: болельщики «Виннипега» всегда здорово мотивируют, переполняют эмоциями

Нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Пол Штястны рассказал о значении поддержки болельщиков для команды. В первом матче полуфинальной серии НХЛ «Джетс» на домашней арене оказались сильнее «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:2.



«Нас переполняют эмоции, когда мы играем перед своими фанатами. Тебя так заводит публика, что ты бросаешься под броски, делаешь сумасшедшие блоки, прыгаешь выше головы. Наши болельщики всегда здорово нас мотивируют», — цитирует Штястны официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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