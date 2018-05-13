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ЧМ-2018: сборная Чехии отправила шесть шайб в ворота Франции

ЧМ-2018: сборная Чехии отправила шесть шайб в ворота Франции
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Чехии одержала разгромную победу над командой Франции в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась со счётом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Дублями у чехов отметились Давид Пастрняк и Роман Горак. Ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Дмитрий Яшкин и Мартин Нечас.

Сборная Чехии выиграла пятый матч из шести на чемпионате мира–2018. Команда закрепилась на третьей строчке группы A с 12 набранными очками. У занимающей второй место сборной России – 13 баллов и один матч в запасе. Франция потерпела четвёртое поражение в шести встречах.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
13 мая 2018, воскресенье. 17:15 МСК
Франция
0 : 6
0:3, 0:2, 0:1
Чехия
0:1 – Пастрняк (Крейчи) – 03:41 (5x5), 0:2 – Пастрняк (Яшкин) – 07:58 (5x5), 0:3 – Яшкин (Крейчик) – 14:11 (5x5), 0:4 – Горак (Кубалик, Шулак) – 21:37 (5x4), 0:5 – Горак (Хитил, Скленичка) – 27:41 (5x5), 0:6 – Нечас (Крейчик, Полашек) – 50:32 (5x5)
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