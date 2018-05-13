ЧМ-2018: сборная Чехии отправила шесть шайб в ворота Франции

Сборная Чехии одержала разгромную победу над командой Франции в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась со счётом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Дублями у чехов отметились Давид Пастрняк и Роман Горак. Ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Дмитрий Яшкин и Мартин Нечас.

Сборная Чехии выиграла пятый матч из шести на чемпионате мира–2018. Команда закрепилась на третьей строчке группы A с 12 набранными очками. У занимающей второй место сборной России – 13 баллов и один матч в запасе. Франция потерпела четвёртое поражение в шести встречах.

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