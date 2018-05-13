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Сборная США одержала шестую побед подряд на ЧМ-2018, разгромив Норвегию

Сборная США одержала шестую побед подряд на ЧМ-2018, разгромив Норвегию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная США по хоккею выиграла шестой матч подряд на чемпионате мира–2018, проходящем в Дании. В матче группы B была одержана крупная победа над командой Норвегии — 9:3 (3:0, 4:1, 2:2). «Звёздно-полосатые» укрепили лидерство в группе В с 16 очками в 6 матчах.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

В сегодняшнем матче дублем в составе сборной США отметился Патрик Кейн. По одной заброшенной шайбе оформили Чарли Макэвой, Дилан Ларкин, Алекс Мартинес, Андерс Ли, Кэм Аткинсон, Колин Уайт и Нил Пионк. У норвежцев отличились Кристиан Форсберг, Кен-Андре Олимб и Матис Олимб.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
13 мая 2018, воскресенье. 17:15 МСК
Норвегия
3 : 9
0:3, 1:4, 2:2
США
0:1 – Кейн (Макэвой, Аткинсон) – 08:24 (5x4), 0:2 – Кейн (Дебринкэт, Аткинсон) – 12:18 (5x4), 0:3 – Макэвой (Дебринкэт) – 15:25 (5x5), 0:4 – Ларкин – 21:03 (5x4), 1:4 – Форсберг (Линдстрём) – 27:00 (5x5), 1:5 – Мартинес (Ларкин) – 30:38 (5x5), 1:6 – Ли (Ларкин, Годро) – 36:40 (5x5), 1:7 – Аткинсон (Дженсен, Кейн) – 39:08 (5x5), 1:8 – Уайт (Бонино, Мёрфи) – 42:50 (5x5), 2:8 – Олимб (Бонсаксен, Холёс) – 46:05 (5x3), 3:8 – Олимб (Булль, Линдстрём) – 47:09 (5x5), 3:9 – Пионк (Бонино, Крайдер) – 57:27 (5x5)
Норвегия — США: Патрик Кейн оформил дубль к 13-й минуте матча ЧМ-2018
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