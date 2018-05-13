Сборная США одержала шестую побед подряд на ЧМ-2018, разгромив Норвегию

Сборная США по хоккею выиграла шестой матч подряд на чемпионате мира–2018, проходящем в Дании. В матче группы B была одержана крупная победа над командой Норвегии — 9:3 (3:0, 4:1, 2:2). «Звёздно-полосатые» укрепили лидерство в группе В с 16 очками в 6 матчах.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



В сегодняшнем матче дублем в составе сборной США отметился Патрик Кейн. По одной заброшенной шайбе оформили Чарли Макэвой, Дилан Ларкин, Алекс Мартинес, Андерс Ли, Кэм Аткинсон, Колин Уайт и Нил Пионк. У норвежцев отличились Кристиан Форсберг, Кен-Андре Олимб и Матис Олимб.

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