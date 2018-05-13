Новиков: Россия не выбирала себе соперников, наша задача – первое место

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил своё отношение к идее выбора соперника по четвертьфиналу для сборной России.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

«Задача сборной России в продолжение традиций советских времён — это наивысшее место. У нас в крови есть то, что мы должны побеждать, и даже в группе надо занять первое место. Это не значит, что мы рвём на себе майки, но мы хотим стать лидерами. Мы никогда не выбирали себе соперников. На первом месте стоит не выбор противника, а завоевание максимально высокой позиции. И это не имеет отношения к тому, с кем мы будем играть. На четвёртом месте может оказаться и сильная команда. Мы не смотрим, что творится в группе В, мы сконцентрированы на своей игре и хотим получить в ней уверенность. А кто в той группе свалится на четвёртое место, я уверен, хоккеисты и тренеры посмотрят только в конце», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.