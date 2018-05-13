Сборная Германии нанесла поражение Финляндии в матче чемпионате мира–2018

Сборная Германии в овертайме выиграла матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Во встрече группы B в Хернинге была обыграна команда Финляндии со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Для немцев эта победа стала второй на турнире в шести матчах. Финны потерпели второе поражение на нынешнем чемпионате мира.



Заброшенными шайбами в составе финнов отметились Ээли Толванен и Себастьян Ахо. Немцам победу принесли точные броски Фредерика Тиффельса, Бьёрна Круппа и Маркуса Айзеншмида.

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