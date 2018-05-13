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Сборная Германии нанесла поражение Финляндии в матче чемпионате мира–2018

Сборная Германии нанесла поражение Финляндии в матче чемпионате мира–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Германии в овертайме выиграла матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Во встрече группы B в Хернинге была обыграна команда Финляндии со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Для немцев эта победа стала второй на турнире в шести матчах. Финны потерпели второе поражение на нынешнем чемпионате мира.

Заброшенными шайбами в составе финнов отметились Ээли Толванен и Себастьян Ахо. Немцам победу принесли точные броски Фредерика Тиффельса, Бьёрна Круппа и Маркуса Айзеншмида.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
13 мая 2018, воскресенье. 21:15 МСК
Германия
3 : 2
0:1, 2:0, 0:1, 1:0
Финляндия
0:1 – Толванен (Риикола) – 02:26 (5x5), 1:1 – Тиффельс (Зайденберг, Михаэлис) – 25:56 (5x5), 2:1 – Крупп (Хагер, Айзеншмид) – 38:48 (5x5), 2:2 – Ахо (Гранлунд, Терявяйнен) – 57:54 (5x4), 3:2 – Айзеншмид (Кагун) – 62:00 (3x3)
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