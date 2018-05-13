Вудкрофт: «Виннипег» пройдёт «Вегас» в шести матчах серии

Экс главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о ходе полуфинальной серии НХЛ между «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс». «Джетс» на данный момент ведут со счётом 1-0.



«Я считаю, что мы увидим в серии быстрый, силовой хоккей, где будут приниматься простые решения. Я слежу за «Джетс» и считаю, что они сильнее. Победят матчах в шести», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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