Россия — Словакия: основным вратарём российской команды будет Игорь Шестёркин

Основным вратарём сборной России в матче с командой Словакии на чемпионате мира по хоккею — 2018 будет Игорь Шестёркин, сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов. Напомним, встреча со сборной Словакии стартует сегодня, 14 мая, в 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

22-летний Шестёркин принял участие в двух матчах чемпионата мира — 2018, отразил 22 броска и не пропустил ни одной шайбы. Шестёркин провёл один период во встрече с командой Австрии и весь матч со сборной Беларуси.