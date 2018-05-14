Кузнецов забросил 8-ю шайбу в плей-офф, реализовав удаление Василевского

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз». Закончился второй период, впереди хоккеисты «Кэпиталз» — 4:2.

За 2,9 секунды до конца второго периода центрфорвард Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина удвоил преимущество «столичных».

Российский нападающий реализовал большинство после удаления голкипера Андрея Василевского за подножку.

Для форварда это уже второе очко в сегодняшнем матче. Ранее он отметился голевой передачей.

Таким образом, Кузнецов записал на свой счёт 8-ю шайбу в нынешнем плей-офф. Всего на счету россиянина стало 18 (8+10) очков.