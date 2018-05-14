Овечкин впервые за 9 лет забросил 10 шайб в плей-офф

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» (идёт третий период, счёт 2:5).

В начале третьего периода капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова довёл преимущество «столичных» до 3 шайб. Российский нападающий отличным броском завершил выход гостей 2 в 1.

Для форварда это уже второе очко в сегодняшнем матче. Ранее он отметился голевой передачей.

Таким образом, Овечкин записал на свой счёт 10-ю шайбу в нынешнем плей-офф. Всего на счету россиянина стало 19 (10+9) очков.

Овечкину во второй раз в карьере удалось забросить 10 шайб в розыгрыше Кубка Стэнли. В сезоне-2008/09 российский нападающий в 14 матчах плей-офф заработал 21 очко (11+10).