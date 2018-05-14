«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 2:6. Видеообзор матча Кубка Стэнли — 2018

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.

Счёт в матче на 28-й секунде первого периода открыл нападающий «столичных» Том Уилсон, который удачным подправлением застал врасплох Андрея Василевского.

По три балла за результативность в составе победителей записали на свой счёт форварды Евгений Кузнецов (1+2) и Ларс Эллер (1+2). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. В составе «Тампы» по два очка набрали Брейден Пойнт (1+1) и Стивен Стэмкос (1+1).

Третий матч серии состоится 16 мая мск в Вашингтоне.