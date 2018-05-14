Кузнецов признан лучшим игроком дня в НХЛ, Овечкин — третья звезда

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня, в рамках которого был сыгран один матч.

Лучшим игроком дня стал российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, записавший на свой счёт гол и две результативные передачи во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).

Второй звездой признан датский форвард «столичных» Ларс Эллер, на счету которого 3 (1+2) балла за результативность.

Замкнул тройку лучших капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка.