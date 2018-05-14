Овечкин: «Вашингтон» наслаждается тем, что далеко зашёл в Кубке Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал крупную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«С нетерпением жду, когда мы вернёмся в Вашингтон и сыграем дома. Мы добились результата, которого хотели, это было непросто. Но нужно выиграть четыре матча, а не два, так что всё ещё впереди. Необходимо играть жёстко, с отдачей, но действовать умно. Мы стараемся по максимуму использовать свои моменты. Все парни делают отличную работу, играют с желанием и страстью. Мы наслаждаемся тем, что далеко зашли в розыгрыше Кубка Стэнли. Нам тут нравится, и это здорово — играть с такой уверенностью», — цитирует Овечкина Washington Post.