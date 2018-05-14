Макдона: «Тампа» допускает ошибки, за которые «Вашингтон» заставляет платить

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал крупное поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6, 0-2) во втором матче серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Мы обязаны почувствовать безотлагательность своей ситуации и заиграть с более высоким уровнем ответственности. Соперники всю серию выглядят быстрее нас, острее в своих решениях, да и просто не допускают тех ошибок, которые допускаем мы. И за которые они заставляют нас расплачиваться», — цитирует Макдону официальный сайт Национальной хоккейной лиги.