Купер: «Тампа» всегда была способна что-то создать — в этот раз почти ничего

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал крупное поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6, 0-2) во втором матче серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Две шайбы на последней минуте второго периода? Вы считаете этот момент переломным? Я так не считаю. Игра перевернулась в тот момент, когда мы в начале второго периода убежали четыре в один и не вынесли из этой ситуации абсолютно ничего, кроме потерянный шайбы, которая сразу очутилась в наших собственных воротах. Вот где игра перевернулась. Было 2:1, стало 2:2. Если бы мы сделали в той контратаке что-то путное и повели 3:1, кто знает, как сложился бы матч после этого.

Досадной ли получилась та последняя минута второго периода? Вопросов нет — конечно. Для команды, которая всегда была способна что-то создать, мы в этих двух матчах практически ничего не создали. Что для нас весьма нехарактерно. Вот и вся разница. Они создали, а мы нет. Вот за это мы и заплатили», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.