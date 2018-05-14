Строльман — о 2:6: невозможно выиграть ни матча, пропуская по шесть голов

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман прокомментировал крупное поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6, 0-2) во втором матче серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«В нас сидит огромный резерв, которой по какой-то причине не находит выхода наружу. «Вашингтон» — хорошая команда. Играют они сейчас просто отлично, структурированно и диктуют нам свои условия. Мы же совершенно не справляемся, особенно в обороне. Пропуская по шесть голов, в плей-офф невозможно выиграть ни матча, только и всего», — цитирует Строльмана официальный сайт НХЛ.