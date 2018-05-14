Евгений Кузнецов вышел на 6-е место в истории «Вашингтона» по голам в плей-офф

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз».

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Эта шайба стала для российского форварда 19-й в карьере в плей-офф. Он вышел на шестое место в истории клуба, догнав Майка Ридли и Михала Пивонку.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Рекорд принадлежит Александру Овечкину (56), следом располагаются Петер Бондра (30), Никлас Бекстрём (29). В топ-5 также входят Дэйл Хантер (25) и Дино Сиссарелли (21).