Стэмкос: должны были извлечь уроки, но «Вашингтон» снова показал себя «убийцей»

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал крупное поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6, 0-2) во втором матче серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции. Стэмкос акцентировал внимание на концовке второго периода, когда «Тампа» пропустила две шайбы за одну минуту.

«Кажется, что мы должны были извлечь уроки из первой игры, но соперник снова показал себя убийцей, сделав 4:2 вместо 3:2. «Вашингтон» справился с нюансами игры, а мы нет. Порой невзгоды – это время проверки сил и качества. Давайте посмотрим, кто же мы на самом деле. Нам пока в плей-офф не доводилось проверять это. Посмотрим, какова наша команда», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.