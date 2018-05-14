Россия — Словакия: Сергей Андронов досрочно покинул раскатку российской команды

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов досрочно покинул раскатку команды и ушёл в раздевалку в сопровождении врача Егора Козлова, информирует корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Отмечается, что хоккеист сильно хромал, направляясь в подтрибунное помещение.

Сергей Андронов направляется в раздевалку Фото: Павел Панышев, «Чемпионат»

На тренировочном занятии Андронов занимался в третьем звене вместе с Никитой Сошниковым и Максимом Маминым.

Сегодня, 14 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут шестой матч на чемпионате мира 2018 года в Дании. Начало встречи — в 17:15 по московскому времени.