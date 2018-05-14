Как завершится матч Россия — Словакия на чемпионате мира 2018 года по хоккею?

Сегодня, 14 мая, в Копенгагене будет сыгран очередной матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Словакии. Начало встречи в 17:15 мск.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

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По итогам матчей, состоявшихся 13 мая, лидерство в группе А сохранила за собой сборная Швеции (17 очков в 6 матчах) после победы над швейцарцами (5:2). Второе место продолжает занимать команда России (13 очков в 5 играх), следом располагаются сборные Чехии (12 очков после 6 игр) и Швейцарии — 9 очков после 5 матчей. Команды Словакии (8 очков в 5 играх) и Франции (6 очков в 6 матчах) пока не попадают в зону, которая позволяет сыграть в плей-офф ЧМ-2018.