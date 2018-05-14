Коннолли: «Вашингтон» должен продолжать давить на «Тампу», соперник не сдастся

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз Бретт Коннолли прокомментировал крупную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Второй гол, когда мы сравняли счёт, был очень важен для команды, после него всё изменилось. Всё изменилось, а мы просто продолжали давить и прессинговать, потом довели счёт до 6:2. Соперник выглядел так, словно немного расстроен. Мы должны продолжать играть в быстрый хоккей и давить на них. Серия долгая, у «Тампы» собралась отличная команда, много играющих парней. Соперник не сдастся», — цитирует Коннолли официальный сайт НХЛ.