Кузнецов — о своём голе: это был переломный момент матча, получили много энергии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал крупную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции. Российский хоккеист отличился за три секунды до конца второго периода.

«Это точно был переломный момент матча. Когда забиваешь в конце периода, это всегда даёт тебе много энергии и позитива. И наоборот: когда такие голы забивают тебе, очень тяжело оправиться», — цитирует Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте лиги.