Россия — Словакия: нападающий Сергей Андронов не примет участия в матче

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов не примет участия в матче с командой Словакии на чемпионате мира 2018 года в Дании. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов.

«У Андронова ничего серьёзного, повреждение нижней части тела. Со словаками он не сыграет, дали ему отдохнуть. Не сыграет и защитник Динар Хафизуллин», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, Андронов получил травму на утренней раскатке и досрочно покинул занятие. Он занимался в третьем звене вместе с Никитой Сошниковым и Максимом Маминым.

Сегодня, 14 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут шестой матч на чемпионате мира 2018 года в Дании. Начало встречи — в 17:15 по московскому времени.