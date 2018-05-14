Шалунов заменит Андронова в третьем звене сборной России в матче со Словакией

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов не примет участия в матче с командой Словакии на чемпионате мира 2018 года в Дании. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов. В третьем звене российской команды Андронова заменит Максим Шалунов.

«Шалунов сыграет в звене с Сошниковым и Маминым вместо Андронова», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

13-м форвардом на игру будет заявлен Павел Бучневич. Сегодня, 14 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут шестой матч на чемпионате мира 2018 года в Дании. Начало встречи — в 17:15 по московскому времени.