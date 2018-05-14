Только Овечкин и Кузнецов входят в топ-3 «Вашингтона» по очкам за один плей-офф

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз».

Три балла за результативность в составе победителей записал на свой счёт форвард Евгений Кузнецов. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Кузнецов и Овечкин являются лучшими бомбардирами «Вашингтона» в нынешнем плей-офф. Оба хоккеиста имеют в своём активе по 19 очков. Российские форварды делят второе место за историю «Вашингтона» по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Клубный рекорд принадлежит Овечкину — 21 очко в сезоне-2008/09. Таким образом, только российские игроки входят в топ-3 «столичных» по очкам за плей-офф.