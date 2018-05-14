Тротц — об Овечкине: когда он играет так, как сегодня, то превращается в стихию

Главный тренер «Вашингтон» Барри Тротц после крупной победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции высоко оценил игру капитана команды Александра Овечкина.

«Он был хорош. Когда Алекс играет так, как сегодня, то превращается в стихию. Он добавил к своей игре те элементы, которые необходимы для побед в плей-офф. Здесь нет дешёвых, лёгких дорог, и он платит необходимую цену. Когда нужно — блокирует броски, когда нужно — выбрасывает шайбу из зоны, когда нужно — дирижирует атакой. Когда он всё это делает, его практически невозможно остановить», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Комментарии временно закрыты. Обсудите новости «Чемпионата» в VK и Facebook.