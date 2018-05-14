Кузнецов: не понимаю, что говорят комментаторы, поэтому бросил смотреть ТВ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал итог второго матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 2-0).

«Мы пытаемся выполнить свой план на игру. В начале матча у нас была пара удалений, а мы видим, что в нынешнем плей-офф всё решает игра в большинстве. Но наши парни могут «делать вещи», мы хорошо играем между синими линиями.

Почему мы так хороши в этой серии? Как мы справляемся с тройкой Брейдена Пойнта? Вот здесь кроется единственная причина, почему я перестал смотреть телевизор. Я не понимаю, о чём говорят эти ребята комментаторы и эксперты. Наверное, это мне поможет. В плей-офф важно сосредоточиться на своей игре. Самое главное — мы блокируем броски и отбираем шайбу, это даёт результат. На выезде хорошо играем, и в последние пару лет я очень полюбил кубковые матчи на чужом льду. Мне нравятся наши болельщики, я хочу играть перед ними, но мне нравится быть на выезде», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.