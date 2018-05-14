Эллер — о своём успехе в плей-офф: я включаюсь в игру, когда растут ставки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер после крупной победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции ответил на вопрос, почему в плей-офф играет намного лучше, чем в регулярном чемпионате.

«Я включаюсь в игру, когда растут ставки. Мне всегда нравилось играть в плей-офф, думаю, что в этих матчах проявляются мои лучшие качества. С отсутствием Бекстрёма моё игровое время выросло, а роль в принципе не изменилась. Я просто провожу на льду больше времени», — цитирует Эллера Washington Post.

Датский нападающий набрал 11 (5+6) очков в 14 матчах плей-офф-2018.