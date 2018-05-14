Жамнов: Россия прекрасно понимает ситуацию, со Словакией нужна только победа

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился ожиданиями от матча с командой Словакии в рамках группового этапа чемпионата мира. Начало встречи — в 17:15 мск.

«Словаки — аутсайдеры? Да не такие уж они и аутсайдеры. Игры в концовке кругового турнира непредсказуемые. Вчера, например, немцы победили финнов. Нужно настраиваться на любого соперника. Словаки довольно неплохо сыграли со шведами. Мы прекрасно понимаем всю ситуацию. Нам сегодня нужна только победа. Для нас принципиально выиграть следующий матч. И завтрашний тоже. А в переездах ничего страшного нет. На прошлом чемпионате мира мы переезжали.

Вчера шесть игроков катались, они могут играть, но мы не хотим усугубить их повреждения. Остальные работали на земле. В гостинице есть тренажёрный зал. Команда в хорошем состоянии, только у двух игроков есть болячки – Андронова и Хафизуллина. Они могут играть, но мы не хотим, чтобы мы их усугубили.

Выбор соперника по четвертьфиналу? Чтобы выиграть золотые медали, нужно побеждать всех. Для нас главное, чтобы мы настраивались на каждого соперника и играли по заданию», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.