«Ак Барс» продлил контракт с Джастином Азеведу

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Джастином Азеведу, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 30-летний форвард забросил 15 шайб и сделал 13 голевых передач в 31 матче регулярного сезона при показателе полезности «+4». В 19 матчах плей-офф на его счету 24 (5+19) очка при полезности «+7».

За карьеру в КХЛ канадский хоккеист также выступал за пражский «Лев». В общей сложности Азеведу принял участие в 333 матчах, забросил 102 шайбы и сделал 157 результативных передач при показателе полезности «+60». В составе казанской команды стал обладателем Кубка Гагарина — 2018.